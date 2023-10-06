Бородавка (Бурим) Мотрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Бурим) Мотрона Андреевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879

Отец: Бурим Андрей Семенович

Мать: Бурим Акилина Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1902

Муж: Бородавка Игнатий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.08.1904

Сын: Бородавка Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Бородавка Игнатий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1908

Сын: Бородавка Карп Игнатьевич

Отец ребёнка: Бородавка Игнатий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Бородавка Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Бородавка Игнатий Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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