Бородавка Иван Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.08.1877
Дата смерти03.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1907
Сын: Бородавка Михаил Иванович
Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Бородавка Василий Иванович
Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1912
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.09.1916
Черниговская губерния, Российская империя