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Бородавка Иван Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.08.1877

Дата смерти

03.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1877

Отец: Бородавка Матвей Семенович

Мать: Бородавка Василиса Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1907

Жена: Бородавка Феодора Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Бородавка Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Бородавка Василий Иванович

Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1912

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1915

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бородавка Феодора Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.09.1916
Черниговская губерния, Российская империя
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