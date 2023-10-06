Бородавка (Охонько) Феодора Трифоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1881
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1907
Сын: Бородавка Михаил Иванович
Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Бородавка Василий Иванович
Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1912
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1915
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно