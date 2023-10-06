Бородавка (Охонько) Феодора Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Охонько) Феодора Трифоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1881

Отец: Охонько Трифон Семенович

Мать: Охонько Акилина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1907

Муж: Бородавка Иван Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Бородавка Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Бородавка Василий Иванович

Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1912

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1915

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бородавка Иван Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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