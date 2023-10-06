Охонько Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1869
Дочь: Рудик Елена Трифоновна
Отец ребёнка: Охонько Трифон Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Бородавка Феодора Трифоновна
Отец ребёнка: Охонько Трифон Семенович
Черниговская губерния, Российская империя