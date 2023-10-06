Охонько Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1869

Дочь: Рудик Елена Трифоновна

Отец ребёнка: Охонько Трифон Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Бородавка Феодора Трифоновна

Отец ребёнка: Охонько Трифон Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
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