Рудик (Охонько) Елена Трифоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1869
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1897
Сын: Рудик Иван Данилович
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1899
Дочь: Охонько Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Рудик Иван Данилович
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1903
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Ефросиния Даниловна
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1912
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно