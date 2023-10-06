Рудик (Охонько) Елена Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Охонько) Елена Трифоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1869

Отец: Охонько Трифон Семенович

Мать: Охонько Акилина Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Рудик Иван Данилович

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1899

Дочь: Охонько Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Рудик Иван Данилович

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1903

Сын: Рудик Павел Данилович

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Ефросиния Даниловна

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1912

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Рудик Даниил Гурьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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