Рудик Даниил Гурьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1868
Отец: Рудик Гурий Степанович
Мать: Рудик Вера Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1897
Сын: Рудик Иван Данилович
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1899
Дочь: Охонько Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1901
Сын: Рудик Иван Данилович
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1903
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1906
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Ефросиния Даниловна
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1912
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно