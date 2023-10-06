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Рудик Даниил Гурьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1868

Отец: Рудик Гурий Степанович

Мать: Рудик Вера Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Рудик Иван Данилович

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1899

Дочь: Охонько Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1901

Сын: Рудик Иван Данилович

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1903

Сын: Рудик Павел Данилович

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1906

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Ефросиния Даниловна

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1912

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Рудик Елена Трифоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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