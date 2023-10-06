Ярош Василий Логгинович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849
Отец: Ярош Логгин Алексеевич
Мать: Ярош Ефимия Алексеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1875
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1878
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880
Сын: Ярош Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1882
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1884
Дочь: Ярош Елисавета Васильевна
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1886
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1888
Дочь: Ярош Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1889
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1891
Дочь: Ярош Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно