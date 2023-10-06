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Ярош Василий Логгинович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1849

Отец: Ярош Логгин Алексеевич

Мать: Ярош Ефимия Алексеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1875

Сын: Ярош Давид Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1878

Сын: Ярош Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1880

Сын: Ярош Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Ярош Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1884

Дочь: Ярош Елисавета Васильевна

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1886

Сын: Ярош Тарасий Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1888

Дочь: Ярош Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1889

Сын: Ярош Ефимий Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1891

Дочь: Ярош Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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