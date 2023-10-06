Ярош (Ярош) Елисавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош (Ярош) Елисавета Васильевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.10.1884

Дата смерти

09.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1884

Отец: Ярош Василий Логгинович

Мать: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
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