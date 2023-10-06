Ярош (Ярош) Елисавета Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.10.1884
Дата смерти09.01.1885
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1884
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя