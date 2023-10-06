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Ярош Анисим Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878

Отец: Ярош Василий Логгинович

Мать: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1900

Дочь: Феодора Анисимовна

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1903

Дочь: Анастасия Анисимовна

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1906

Сын: Ярош Иван Анисимович

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Пелагея Анисимовна

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1911

Сын: Ярош Терентий Анисимович

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Ярош Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1917

Сын: Ярош Никита Анисимович

Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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