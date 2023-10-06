Ярош Анисим Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1899
Жена: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1900
Дочь: Феодора Анисимовна
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1903
Дочь: Анастасия Анисимовна
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.03.1906
Сын: Ярош Иван Анисимович
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1908
Дочь: Пелагея Анисимовна
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.04.1911
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1914
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1917
Мать ребёнка: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно