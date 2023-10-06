Ярош Григорий Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Григорий Анисимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.03.1914

Дата смерти

28.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914

Отец: Ярош Анисим Васильевич

Мать: Ярош Параскева Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.06.1916
Черниговская губерния, Российская империя
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