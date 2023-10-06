Ярош Григорий Анисимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.03.1914
Дата смерти28.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914
Отец: Ярош Анисим Васильевич
Мать: Ярош Параскева Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.06.1916
Черниговская губерния, Российская империя