Ярош Тарасий Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.02.1886
Дата смерти11.12.1886
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1886
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1886
Черниговская губерния, Российская империя