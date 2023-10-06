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Ярош Тарасий Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.02.1886

Дата смерти

11.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1886

Отец: Ярош Василий Логгинович

Мать: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1886
Черниговская губерния, Российская империя
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