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Ярош Давид Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.09.1875

Дата смерти

19.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875

Отец: Ярош Василий Логгинович

Мать: Ярош Мария Потаповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.01.1879
Черниговская губерния, Российская империя
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