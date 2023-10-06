Ярош Давид Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.09.1875
Дата смерти19.01.1879
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.01.1879
Черниговская губерния, Российская империя