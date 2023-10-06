Ярош Ефимий Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.10.1889
Дата смерти24.02.1890
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1889
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.02.1890
Черниговская губерния, Российская империя