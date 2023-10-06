Ярош Андрей Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.10.1882
Дата смерти19.10.1895
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1882
Отец: Ярош Василий Логгинович
Мать: Ярош Мария Потаповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.10.1895
Черниговская губерния, Российская империя