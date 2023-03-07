Суровцов Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Сын Петра Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
1860
Окончил курс Вологодской духовной семинарии и уволен с аттестатом 1-го разряда.
Работа или профессия
02.02.1861 ст.
Рукоположен во священника к Георгиевской Подболотской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кузминская Анна Павловна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
21.11.1864 ст.
Сын: Суровцов Николай Павлович
Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: Димитриевской Черношингорской церкви священник Алексей Пухидский.
Работа или профессия
С 13.06.1866 ст.
Депутат по делам следственным и хозяйственным.
Награда
26.03.1867 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
С 12.09.1867 ст.
Депутат на училищных съездах.
Рождение ребёнка
12.03.1868 ст.
Дочь: Белкова Александра Павловна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: помощника Коллежского Асессора Флавиана Петухова дочь девица Анна Флавианова Петухова.
Работа или профессия
С 01.09.1868 ст.
Член местного Попечительного Совета.
Работа или профессия
20.03.1869 ст.
Перемещен к Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 29.11.1870 ст.
Проходил должность Благочинного.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суровцов Александр Павлович
Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна
Награда
12.04.1875 ст.
Награжден скуфьею.
Награда
22.03.1882 ст.
Награжден камилавкой.
Награда
1885
Награжден Орденом св. Анны 3-й степени.
Награда
07.04.1888 ст.
Награжден наперстным крестом от св. Синода.
Работа или профессия
24.09.1888 ст.
Перемещен к Грязовецкому Христорождественскому Собору.
Работа или профессия
20.11.1888
Возведен в сан протоиерея.
Работа или профессия
С 07.12.1888 ст.
Председатель Грязовецкого отделения Епархиального Училищного Совета.
Работа или профессия
С 01.07.1889 по 02.08.1899 ст.
Проходил должность законоучителя в местном приходском училище.
Работа или профессия
С 1891
Депутат от духовного ведомства в очередных земских собраниях.
Награда
10.03.1892 ст.
Награжден Библией за особое усердие в деле благотворения церковно-приходским школам уезда.
Работа или профессия
С 1894
Депутат от духовного ведомства в собраниях городской Думы.
Награда
06.05.1895 ст.
Награжден Орденом св. Анны 2-й степени.
Награда
30.12.1895 ст.
Объявлена Благодарность Преосвященнейшим Алексием, Епископом Вологодским и Тотемским, за ревностную заботливость о благоустроении храма.
Работа или профессия
С 07.11.1899 ст.
Законоучитель местной женской церковно-приходской школы.
Награда
06.05.1900 ст.
Награжден Орденом св. Владимира 4-й степени.
Работа или профессия
1913
Заштатный протоиерей Ильинской церкви г. Вологды.
Место жительства
1913
Большая Духовская, дом 3. (современная улица Ветошкина)
Смерть
После 1913