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Суровцов Павел Петрович

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Суровцов Петр Семенович

Мать: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Петра Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской духовной семинарии и уволен с аттестатом 1-го разряда.
Работа или профессия
02.02.1861 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Георгиевской Подболотской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кузминская Анна Павловна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1864 ст.

Сын: Суровцов Николай Павлович

Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: Димитриевской Черношингорской церкви священник Алексей Пухидский.
Работа или профессия
С 13.06.1866 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Депутат по делам следственным и хозяйственным.
Награда
26.03.1867 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
С 12.09.1867 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Депутат на училищных съездах.
Рождение ребёнка
12.03.1868 ст.

Дочь: Белкова Александра Павловна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: помощника Коллежского Асессора Флавиана Петухова дочь девица Анна Флавианова Петухова.
Работа или профессия
С 01.09.1868 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Член местного Попечительного Совета.
Работа или профессия
20.03.1869 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Ильинской Грибцовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 29.11.1870 ст.
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Проходил должность Благочинного.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Суровцов Александр Павлович

Мать ребёнка: Суровцова Мария Васильевна

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Награда
12.04.1875 ст.
Награжден скуфьею.
Награда
22.03.1882 ст.
Награжден камилавкой.
Награда
1885
Награжден Орденом св. Анны 3-й степени.
Награда
07.04.1888 ст.
Награжден наперстным крестом от св. Синода.
Работа или профессия
24.09.1888 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Грязовецкому Христорождественскому Собору.
Работа или профессия
20.11.1888
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Возведен в сан протоиерея.
Работа или профессия
С 07.12.1888 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Председатель Грязовецкого отделения Епархиального Училищного Совета.
Работа или профессия
С 01.07.1889 по 02.08.1899 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Проходил должность законоучителя в местном приходском училище.
Работа или профессия
С 1891
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Депутат от духовного ведомства в очередных земских собраниях.
Награда
10.03.1892 ст.
Награжден Библией за особое усердие в деле благотворения церковно-приходским школам уезда.
Работа или профессия
С 1894
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Депутат от духовного ведомства в собраниях городской Думы.
Награда
06.05.1895 ст.
Награжден Орденом св. Анны 2-й степени.
Награда
30.12.1895 ст.
Объявлена Благодарность Преосвященнейшим Алексием, Епископом Вологодским и Тотемским, за ревностную заботливость о благоустроении храма.
Работа или профессия
С 07.11.1899 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Законоучитель местной женской церковно-приходской школы.
Награда
06.05.1900 ст.
Награжден Орденом св. Владимира 4-й степени.
Работа или профессия
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Заштатный протоиерей Ильинской церкви г. Вологды.
Место жительства
1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Большая Духовская, дом 3. (современная улица Ветошкина)
Смерть
После 1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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