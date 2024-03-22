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Суровцова Екатерина Григорьевна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

29.03.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Суровцов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Суровцов Александр Петрович

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суровцова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Суровцова Глафира Петровна

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Суровцова Мария Петровна

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Суровцов Павел Петрович

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Петра Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Суровцов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Петра Симеонова Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
15.11.1845 ст.

Сын: Суровцов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Родители: священник Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда Петр Семенов Суровцов и жена его Екатерина Григорьева. Восприемники: означенной церкви пономарь Павел Аврамов Суровцов и за... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Суровцова Анна Петровна

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Суровцова Евлампия Петровна

Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
29.03.1896 ст.
Дмитриевский, Шуйский район, Северный край
Погребена при Димитриевской Черношингорской церкви.
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