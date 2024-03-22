Суровцова Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти29.03.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1831
Сын: Суровцов Александр Петрович
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суровцова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Суровцова Глафира Петровна
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Суровцова Мария Петровна
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Сын Петра Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Сын Петра Симеонова Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
15.11.1845 ст.
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Родители: священник Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда Петр Семенов Суровцов и жена его Екатерина Григорьева. Восприемники: означенной церкви пономарь Павел Аврамов Суровцов и за... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Суровцова Анна Петровна
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Суровцова Евлампия Петровна
Отец ребёнка: Суровцов Петр Семенович
Смерть
29.03.1896 ст.
Дмитриевский, Шуйский район, Северный край
Погребена при Димитриевской Черношингорской церкви.