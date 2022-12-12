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Суровцов Виктор Петрович

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

27.06.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Суровцов Петр Семенович

Мать: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Петра Симеонова Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
?.06.1861
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 4 класса среднего отделения Духовной Семинарии.
Место жительства
С ?.07.1861 по ?.09.1866
Дмитриевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Находился в родительском доме при Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
16.10.1866 ст.
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен на штатную дьяческую вакансию к Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
08.10.1867 ст.
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в викарного диакона и перемещен к Флоро-Лаврской церкви в вотчине Павлова монастыря Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
13.10.1867 ст.
Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Переведен на второе дьяческое место к Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда. Зачислен псаломщиком.
Бракосочетание
1869

Жена: Суровцова Дарья Ивановна

Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Работа или профессия
С 1876 по 1879
Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Штатный псаломщик диакон Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
16.10.1880 ст.
Никольская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
16 октября определен на священницкое место при Иоанно-Предтеченской Верхопежемской церкви Вельского уезда, со званием исправляющего должность настоятеля и 22 октября рукоположен во священника, на коем... Показать все
Смерть
27.06.1890 ст.
Никольская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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