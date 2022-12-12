Суровцов Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти27.06.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Сын Петра Симеонова Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Образование
?.06.1861
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 4 класса среднего отделения Духовной Семинарии.
Место жительства
С ?.07.1861 по ?.09.1866
Дмитриевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Находился в родительском доме при Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
16.10.1866 ст.
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен на штатную дьяческую вакансию к Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
08.10.1867 ст.
Рукоположен в викарного диакона и перемещен к Флоро-Лаврской церкви в вотчине Павлова монастыря Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
13.10.1867 ст.
Переведен на второе дьяческое место к Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда. Зачислен псаломщиком.
Бракосочетание
1869
Жена: Суровцова Дарья Ивановна
Работа или профессия
С 1876 по 1879
Штатный псаломщик диакон Богородицкой Говоровской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
16.10.1880 ст.
16 октября определен на священницкое место при Иоанно-Предтеченской Верхопежемской церкви Вельского уезда, со званием исправляющего должность настоятеля и 22 октября рукоположен во священника, на коем... Показать все
Смерть
27.06.1890 ст.