Суровцова (Синадская) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Синадская) Дарья Ивановна

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Место рождения

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь Ивана Синадского, дьячка Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
1869

Муж: Суровцов Виктор Петрович

Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Работа или профессия
20.08.1896 ст.
Определена Епархиальным начальством на должность просфорни.
Работа или профессия
18.07.1903 ст.
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Причислена указом Вологодской Духовной Консистории за №5199 к Николаевской Ембовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1914
Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Просфорня Николаевской Ембовской церкви Кадниковского уезда. Вдова священника.
Смерть
Неизвестно
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