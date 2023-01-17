Суровцова (Синадская) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Ивана Синадского, дьячка Ильинской Почковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
1869
Говорово, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Работа или профессия
20.08.1896 ст.
Определена Епархиальным начальством на должность просфорни.
Работа или профессия
18.07.1903 ст.
Причислена указом Вологодской Духовной Консистории за №5199 к Николаевской Ембовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1914
Просфорня Николаевской Ембовской церкви Кадниковского уезда. Вдова священника.
Смерть
Неизвестно