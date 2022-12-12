Суровцов (Костицын) Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов (Костицын) Петр Семенович

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

26.07.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Костицын Семен Еремеевич

Мать: Костицына Степанида Афиногеновна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
20.09.1828 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию во 2 разряде.
Работа или профессия
09.03.1829 ст.
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1830

Жена: Суровцова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Суровцов Александр Петрович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суровцова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Суровцова Глафира Петровна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Суровцова Мария Петровна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Суровцов Павел Петрович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Петра Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Суровцов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын Петра Симеонова Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
15.11.1845 ст.

Сын: Суровцов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Родители: священник Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда Петр Семенов Суровцов и жена его Екатерина Григорьева. Восприемники: означенной церкви пономарь Павел Аврамов Суровцов и за... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Суровцова Анна Петровна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Суровцова Евлалия Петровна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
После 1851
Дмитриевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Переведен на место священника к Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
26.07.1862 ст.
Дмитриевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Погребен при Димитриевской Черношингорской церкви.
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