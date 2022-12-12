Суровцов (Костицын) Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти26.07.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Образование
20.09.1828 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию во 2 разряде.
Работа или профессия
09.03.1829 ст.
Посвящен во священника Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
1831
Сын: Суровцов Александр Петрович
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суровцова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Суровцова Глафира Петровна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Суровцова Мария Петровна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Сын Петра Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Сын Петра Симеонова Суровцова, священника Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
15.11.1845 ст.
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Родители: священник Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда Петр Семенов Суровцов и жена его Екатерина Григорьева. Восприемники: означенной церкви пономарь Павел Аврамов Суровцов и за... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Суровцова Анна Петровна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Суровцова Евлалия Петровна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Григорьевна
Работа или профессия
После 1851
Переведен на место священника к Димитриевской Черношингорской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
26.07.1862 ст.
Погребен при Димитриевской Черношингорской церкви.