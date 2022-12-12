Костицын Семен Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Симеон.
Работа или профессия
1794
Произведен на праздное место во священника к Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Костицына Анна Семеновна
Мать ребёнка: Костицына Степанида Афиногеновна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Костицына Степанида Афиногеновна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Папина Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Костицына Степанида Афиногеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Определен священником к Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно