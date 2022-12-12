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Костицын Семен Еремеевич

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Костицын Еремей Федорович

Мать: Костицына Авдотья Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Симеон.
Работа или профессия
1794
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Произведен на праздное место во священника к Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Костицына Степанида Афиногеновна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Костицына Анна Семеновна

Мать ребёнка: Костицына Степанида Афиногеновна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суровцов Петр Семенович

Мать ребёнка: Костицына Степанида Афиногеновна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Папина Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Костицына Степанида Афиногеновна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен священником к Спасо-Преображенской Сеньговской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
Сеньга, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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