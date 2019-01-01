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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3401Спасо-Сенгиевский, пог.при р. Сенге.28½30¼61824Церквей православных 2. Ярмарок 4. Базары.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Спас-Сеньга (СС,скков,1 торг. зав.,кред. т-во,1 маслозавод,шк. I ст.,изба-чит.) 1694селоЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 67 км. Летнее: —.1014
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249091Сеньгасело58°54'с.ш.40°44'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624476481с Сеньгасело