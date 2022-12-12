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Костицын Еремей Федорович

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Костицын Семен Еремеевич

Мать ребёнка: Костицына Авдотья Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Симеон.
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Костицына Анна Еремеевна

Мать ребёнка: Костицына Авдотья Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костицына Авдотья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1795
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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