Костицын Еремей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Костицына Авдотья Григорьевна
Симеон.
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Костицына Анна Еремеевна
Мать ребёнка: Костицына Авдотья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Флоро-Лаврской Павловотчинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1795