Костицына Авдотья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1772
Рождение ребёнка
1773
Сын: Костицын Семен (Симеон) Еремеевич
Отец ребёнка: Костицын Еремей Федорович
Дата рождения - по ревизиям 1782 и 1795 гг.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Костицына Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Костицын Еремей Федорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Костицына Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Костицын Еремей Федорович
Смерть
Неизвестно