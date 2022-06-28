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Костицына Авдотья Григорьевна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1772

Муж: Костицын Еремей Федорович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Костицын Семен (Симеон) Еремеевич

Отец ребёнка: Костицын Еремей Федорович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения - по ревизиям 1782 и 1795 гг.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Костицына Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Костицын Еремей Федорович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Костицына Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Костицын Еремей Федорович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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