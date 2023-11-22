Костицына Ульяна Ивановна
Место рождениядеревня Окопино, Грязовецкого уезда, Вологодской губернии
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
деревня Окопино, Грязовецкого уезда, Вологодской губернии
Экономического ведомства деревни Окопино крестьянская дочь без указной отпускной.
Бракосочетание
Около 1752
Рождение ребёнка
1753
Сын: Костицын Еремей Федорович
Отец ребёнка: Костицын Федор Иванович
Смерть
Неизвестно