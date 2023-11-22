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Костицына Ульяна Ивановна

Место рождения

деревня Окопино, Грязовецкого уезда, Вологодской губернии

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Окопино, Грязовецкого уезда, Вологодской губернии
Экономического ведомства деревни Окопино крестьянская дочь без указной отпускной.
Бракосочетание
Около 1752

Муж: Костицын Федор Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Костицын Еремей Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Иванович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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