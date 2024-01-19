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Костицына Анна Федоровна

Место рождения

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский, Грязовецкий район, Северный край
Дочь священника Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда Федора Григорьева.
Рождение ребёнка
23.08.1794 ст.

Сын: Суровцов Иван Семенович

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1794

Муж: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1796 ст.

Дочь: Костицына Александра Семеновна

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Костицына Анна Семеновна

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Костицына Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суровцов Петр Семенович

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Костицына Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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