Костицына Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Николаевской Зыковской церкви Грязовецкого уезда Федора Григорьева.
Рождение ребёнка
23.08.1794 ст.
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Бракосочетание
1794
Рождение ребёнка
21.04.1796 ст.
Дочь: Костицына Александра Семеновна
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Костицына Анна Семеновна
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Костицына Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Костицына Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Костицын Семен Еремеевич
Смерть
Неизвестно