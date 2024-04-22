Костицына Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения21.04.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1796 ст.
Отец: Костицын Семен Еремеевич
Мать: Костицына Анна Федоровна
Бракосочетание
04.02.1816 ст.
Жених: Грязовецкого уезда церкви Положения ризы что в Арсеньевом монастыре дьячек Петр Григорьев от роду 22 года.
Смерть
Неизвестно