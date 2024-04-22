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Костицына Александра Семеновна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1775 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1796 ст.

Отец: Костицын Семен Еремеевич

Мать: Костицына Анна Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1816 ст.

Муж: не указан

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Жених: Грязовецкого уезда церкви Положения ризы что в Арсеньевом монастыре дьячек Петр Григорьев от роду 22 года.
Смерть
Неизвестно
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