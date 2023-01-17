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Суровцов Александр Петрович

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Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.09.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Суровцов Петр Семенович

Мать: Суровцова Екатерина Григорьевна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 1848 по 1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная Семинария. Окончил курс с званием студента, 2-м воспитанником по разрядному списку.
Работа или профессия
С ?.08.1854 по ?.12.1855
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Служил по найму в канцелярии Вологодского губернатора.
Работа или профессия
26.01.1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен 4-м наставником в 1-й половине Вологодского духовного училища.
Бракосочетание
Около 1856

Жена: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Суровцов Николай Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
14.01.1859 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен 2-м наставником во 2-й половине училища.
Работа или профессия
04.03.1859 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен помощником инспектора училища.
Работа или профессия
26.01.1860 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен на должность учителя греческого языка и соединенных с ним предметов.
Рождение ребёнка
26.06.1864 ст.

Сын: Суровцов Иван Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родился Иоанн. Родители: учитель Вологодского Духовного училища Александр Петров Суровцов и законная жена его Александра Алвианова. Восприемник: священник Павел Суровцов .
Работа или профессия
27.02.1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен по прошению
Работа или профессия
02.11.1867 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Избран членом и делопроизводителем училищного Правления.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Рукина Анна Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
28.08.1869 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От должности делопроизводителя по прошению уволен, с объявлением благодарности.
Работа или профессия
18.08.1871 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Избран помощником Смотрителя училища, с возложением обязанностей по делопроизводству Правления.
Награда
14.07.1873 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
За отлично усердную службу и особые труды Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Станислава 3 степени.
Рождение ребёнка
13.05.1877 ст.

Сын: Суровцов Павел Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Наставник Вологодского Духовного Училища Александр Петров Суровцов и жена его Александра Алвианова. Восприемник: родной сын его воспитанник 7 класса Вологодской гимназии Николай Александров ... Показать все
Награда
09.06.1878 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В воздаяние отлично усердной службы и особых трудов Всемилостивейше пожалован кавалером ордена св. Анны 3 степени.
Работа или профессия
19.02.1881 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен во священника Покровской Козленской церкви г. Вологды.
Работа или профессия
20.02.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен за штат по болезни.
Смерть
07.09.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Погребен на семейном кладбище в ограде Свято-Духова монастыря, вблизи своей внучки Е.П. Рукиной.
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