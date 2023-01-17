Суровцов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти07.09.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1831
Образование
С 1848 по 1854
Вологодская Духовная Семинария. Окончил курс с званием студента, 2-м воспитанником по разрядному списку.
Работа или профессия
С ?.08.1854 по ?.12.1855
Служил по найму в канцелярии Вологодского губернатора.
Работа или профессия
26.01.1856 ст.
Определен 4-м наставником в 1-й половине Вологодского духовного училища.
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1857
Сын: Суровцов Николай Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна
Работа или профессия
14.01.1859 ст.
Перемещен 2-м наставником во 2-й половине училища.
Работа или профессия
04.03.1859 ст.
Определен помощником инспектора училища.
Работа или профессия
26.01.1860 ст.
Перемещен на должность учителя греческого языка и соединенных с ним предметов.
Рождение ребёнка
26.06.1864 ст.
Сын: Суровцов Иван Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родился Иоанн. Родители: учитель Вологодского Духовного училища Александр Петров Суровцов и законная жена его Александра Алвианова. Восприемник: священник Павел Суровцов .
Работа или профессия
27.02.1866 ст.
Уволен по прошению
Работа или профессия
02.11.1867 ст.
Избран членом и делопроизводителем училищного Правления.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Рукина Анна Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна
Работа или профессия
28.08.1869 ст.
От должности делопроизводителя по прошению уволен, с объявлением благодарности.
Работа или профессия
18.08.1871 ст.
Избран помощником Смотрителя училища, с возложением обязанностей по делопроизводству Правления.
Награда
14.07.1873 ст.
За отлично усердную службу и особые труды Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Станислава 3 степени.
Рождение ребёнка
13.05.1877 ст.
Сын: Суровцов Павел Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Александра Алвиановна
Родители: Наставник Вологодского Духовного Училища Александр Петров Суровцов и жена его Александра Алвианова. Восприемник: родной сын его воспитанник 7 класса Вологодской гимназии Николай Александров ... Показать все
Награда
09.06.1878 ст.
В воздаяние отлично усердной службы и особых трудов Всемилостивейше пожалован кавалером ордена св. Анны 3 степени.
Работа или профессия
19.02.1881 ст.
Определен во священника Покровской Козленской церкви г. Вологды.
Работа или профессия
20.02.1891 ст.
Уволен за штат по болезни.
Смерть
07.09.1909 ст.
Погребен на семейном кладбище в ограде Свято-Духова монастыря, вблизи своей внучки Е.П. Рукиной.