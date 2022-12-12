Суровцов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Место жительства
1885
Работа или профессия
С 1892 по 1912
Преподаватель 2-й Тифлисской гимназии.
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Дочь: Суровцова Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Николаевна
Родители: преподаватель 2-й Тифлисской гимназии Статский Советник Николай Александров Суровцов и жена его Надежда Николаевна. Восприемники: потомственная почетная гражданка Анна Петрова Славороссова и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Вологодская гимназия (7 класса в 1877 году). Петербургский Императорский Филологический Институт.
Смерть
Неизвестно