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Суровцов Николай Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Суровцов Александр Петрович

Мать: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1892 по 1912
Преподаватель 2-й Тифлисской гимназии.
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Дочь: Суровцова Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: преподаватель 2-й Тифлисской гимназии Статский Советник Николай Александров Суровцов и жена его Надежда Николаевна. Восприемники: потомственная почетная гражданка Анна Петрова Славороссова и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Надежда Николаевна

Образование
Неизвестно
Вологодская гимназия (7 класса в 1877 году). Петербургский Императорский Филологический Институт.
Смерть
Неизвестно
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