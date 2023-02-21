Суровцова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1885
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Дочь: Суровцова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович
Родители: преподаватель 2-й Тифлисской гимназии Статский Советник Николай Александров Суровцов и жена его Надежда Николаевна. Восприемники: потомственная почетная гражданка Анна Петрова Славороссова и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно