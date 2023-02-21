Суровцова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Дочь: Суровцова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: преподаватель 2-й Тифлисской гимназии Статский Советник Николай Александров Суровцов и жена его Надежда Николаевна. Восприемники: потомственная почетная гражданка Анна Петрова Славороссова и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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