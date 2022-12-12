Рукина (Суровцова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукина (Суровцова) Анна Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Суровцов Александр Петрович

Мать: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
30.07.1886 ст.

Муж: Рукин Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: преподаватель Архангельской Духовной Семинарии Кандидат Павел Александров Рукин, 29 лет. Невеста: священника означенной Покровской Козленской церкви Александра Суровцова дочь девица Анна Суровц... Показать все
Образование
Неизвестно
Окончила курс с золотой медалью в Мариинской женской гимназии.
Смерть
После 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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