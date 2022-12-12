Рукина (Суровцова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Место жительства
1885
Бракосочетание
30.07.1886 ст.
Жених: преподаватель Архангельской Духовной Семинарии Кандидат Павел Александров Рукин, 29 лет. Невеста: священника означенной Покровской Козленской церкви Александра Суровцова дочь девица Анна Суровц... Показать все
Образование
Неизвестно
Окончила курс с золотой медалью в Мариинской женской гимназии.
Смерть
После 1914