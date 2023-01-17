Рукин Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукин Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1886 ст.

Жена: Рукина Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: преподаватель Архангельской Духовной Семинарии Кандидат Павел Александров Рукин, 29 лет. Невеста: священника означенной Покровской Козленской церкви Александра Суровцова дочь девица Анна Суровц... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.

Дочь: Рукина Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: преподаватель Вологодского Духовного училища Надворный Советник Павел Александров Рукин и жена его Анна Александрова Суровцова. Восприемники: жена преподавателя 2-й Тифлисской мужской гимназ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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