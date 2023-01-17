Рукин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1886 ст.
Жених: преподаватель Архангельской Духовной Семинарии Кандидат Павел Александров Рукин, 29 лет. Невеста: священника означенной Покровской Козленской церкви Александра Суровцова дочь девица Анна Суровц... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.
Дочь: Рукина Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Родители: преподаватель Вологодского Духовного училища Надворный Советник Павел Александров Рукин и жена его Анна Александрова Суровцова. Восприемники: жена преподавателя 2-й Тифлисской мужской гимназ... Показать все
Смерть
Неизвестно