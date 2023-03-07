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Рукина Ольга Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

17.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892 ст.

Отец: Рукин Павел Александрович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: преподаватель Вологодского Духовного училища Надворный Советник Павел Александров Рукин и жена его Анна Александрова Суровцова. Восприемники: жена преподавателя 2-й Тифлисской мужской гимназ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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