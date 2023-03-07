Рукина Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892 ст.
Отец: Рукин Павел Александрович
Мать: не указана
Родители: преподаватель Вологодского Духовного училища Надворный Советник Павел Александров Рукин и жена его Анна Александрова Суровцова. Восприемники: жена преподавателя 2-й Тифлисской мужской гимназ... Показать все
Смерть
Неизвестно