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Суровцов Иван Александрович

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Место рождения

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

26.06.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1864 ст.

Отец: Суровцов Александр Петрович

Мать: Суровцова Александра Алвиановна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родился Иоанн. Родители: учитель Вологодского Духовного училища Александр Петров Суровцов и законная жена его Александра Алвианова. Восприемник: священник Павел Суровцов .
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1892
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Преподаватель Санкт-Петербургской 4-й гимназии.
Работа или профессия
1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Инспектор Санкт-Петербургской 10-й гимназии.
Работа или профессия
1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Инспектор Санкт-Петербургской 4-й гимназии.
Образование
Неизвестно
Вологодская гимназия. Петербургский Императорский Филологический Институт.
Смерть
Неизвестно
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