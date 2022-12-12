Суровцов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения26.06.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1864 ст.
Родился Иоанн. Родители: учитель Вологодского Духовного училища Александр Петров Суровцов и законная жена его Александра Алвианова. Восприемник: священник Павел Суровцов .
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1892
Преподаватель Санкт-Петербургской 4-й гимназии.
Работа или профессия
1909
Инспектор Санкт-Петербургской 10-й гимназии.
Работа или профессия
1912
Инспектор Санкт-Петербургской 4-й гимназии.
Образование
Неизвестно
Вологодская гимназия. Петербургский Императорский Филологический Институт.
Смерть
Неизвестно