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Суровцов Павел Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.05.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877 ст.

Отец: Суровцов Александр Петрович

Мать: Суровцова Александра Алвиановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Наставник Вологодского Духовного Училища Александр Петров Суровцов и жена его Александра Алвианова. Восприемник: родной сын его воспитанник 7 класса Вологодской гимназии Николай Александров ... Показать все
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Жена: Суровцова Надежда Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: кончивший курс Императорской Военно-Медицинской академии, определенный в службу в 7-й пехотный Ревельский полк младшим врачом, лекарь Павел Александров Суровцов, 23 года. Невеста: дочь Потомств... Показать все
Работа или профессия
С 1904 по 1912
Брест, Брестская область
Военный врач в городе Брест-Литовск, 7-й пехотный Ревельский полк.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Суровцова Феодосия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Брест, Брестская область
Образование
Неизвестно
Окончил Медицинскую Академию.
Смерть
Неизвестно
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