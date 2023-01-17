Суровцов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения13.05.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.05.1877 ст.
Родители: Наставник Вологодского Духовного Училища Александр Петров Суровцов и жена его Александра Алвианова. Восприемник: родной сын его воспитанник 7 класса Вологодской гимназии Николай Александров ... Показать все
Место жительства
1885
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Жених: кончивший курс Императорской Военно-Медицинской академии, определенный в службу в 7-й пехотный Ревельский полк младшим врачом, лекарь Павел Александров Суровцов, 23 года. Невеста: дочь Потомств... Показать все
Работа или профессия
С 1904 по 1912
Военный врач в городе Брест-Литовск, 7-й пехотный Ревельский полк.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Суровцова Феодосия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
Окончил Медицинскую Академию.
Смерть
Неизвестно