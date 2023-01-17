Суровцова (Вельсовская) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Потомственного Дворянина.
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Жених: кончивший курс Императорской Военно-Медицинской академии, определенный в службу в 7-й пехотный Ревельский полк младшим врачом, лекарь Павел Александров Суровцов, 23 года. Невеста: дочь Потомств... Показать все
Смерть
Неизвестно