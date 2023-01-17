Суровцова (Вельсовская) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Вельсовская) Надежда Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Потомственного Дворянина.
Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Муж: Суровцов Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: кончивший курс Императорской Военно-Медицинской академии, определенный в службу в 7-й пехотный Ревельский полк младшим врачом, лекарь Павел Александров Суровцов, 23 года. Невеста: дочь Потомств... Показать все
Смерть
Неизвестно
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