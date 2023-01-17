Суровцова (Баклановская) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти31.07.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Баклановский Василий Петрович
Мать: не указана
Дочь священника Георгиевской Подболотной церкви Василия Баклановского.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кузминская Анна Павловна
Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
21.11.1864 ст.
Сын: Суровцов Николай Павлович
Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: Димитриевской Черношингорской церкви священник Алексей Пухидский.
Рождение ребёнка
12.03.1868 ст.
Дочь: Белкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: помощника Коллежского Асессора Флавиана Петухова дочь девица Анна Флавианова Петухова.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Суровцов Александр Павлович
Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.07.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Грязовецкого Христорождественского собора у заштатного протоиерея Павла Петровича Суровцова умерла жена Мария Васильевна, 75 лет, от старости.