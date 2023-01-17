Суровцова (Баклановская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Баклановская) Мария Васильевна

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Место рождения

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

31.07.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Баклановский Василий Петрович

Мать: не указана

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Георгиевской Подболотной церкви Василия Баклановского.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кузминская Анна Павловна

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Суровцов Павел Петрович

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1864 ст.

Сын: Суровцов Николай Павлович

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: Димитриевской Черношингорской церкви священник Алексей Пухидский.
Рождение ребёнка
12.03.1868 ст.

Дочь: Белкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: помощника Коллежского Асессора Флавиана Петухова дочь девица Анна Флавианова Петухова.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Суровцов Александр Павлович

Отец ребёнка: Суровцов Павел Петрович

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.07.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Грязовецкого Христорождественского собора у заштатного протоиерея Павла Петровича Суровцова умерла жена Мария Васильевна, 75 лет, от старости.
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