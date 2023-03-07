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Суровцов Николай Павлович

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Место рождения

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

21.11.1864 ст.

Дата смерти

23.12.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1864 ст.

Отец: Суровцов Павел Петрович

Мать: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: Димитриевской Черношингорской церкви священник Алексей Пухидский.
Образование
?.06.1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
13.10.1885 ст.
Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Троицкой Волтошемской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1885
Учитель в Зубовском земском училище Кадниковского уезда.
Награда
05.02.1889 ст.
Преосвященным Антонием, епископом Вологодским и Тотемским, за усердную и полезную службу награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Суровцов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Суровцова Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Суровцова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Суровцов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
22.03.1895 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Суровцова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Суровцов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Суровцова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.12.1899 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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