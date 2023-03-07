Суровцов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1864 ст.
Дата смерти23.12.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.11.1864 ст.
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: Димитриевской Черношингорской церкви священник Алексей Пухидский.
Образование
?.06.1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Духовной Семинарии с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
13.10.1885 ст.
Рукоположен во священника к Троицкой Волтошемской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1885
Учитель в Зубовском земском училище Кадниковского уезда.
Награда
05.02.1889 ст.
Преосвященным Антонием, епископом Вологодским и Тотемским, за усердную и полезную службу награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Суровцов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Суровцова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна
Работа или профессия
22.03.1895 ст.
Перемещен к Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Суровцова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Суровцов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Суровцова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Лидия Константиновна
Смерть
23.12.1899 ст.