Суровцова (Нуромская) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Нуромская) Лидия Константиновна

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Место рождения

Спас-Нурма, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас-Нурма, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь Константина Нуромского, священника Спасской Нуромской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Суровцов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Суровцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Суровцова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Суровцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Суровцова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Суровцов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Суровцова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 28.04.1900 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Учительница местной церковно-приходской школы.
Смерть
Неизвестно
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