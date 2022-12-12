Суровцова (Нуромская) Лидия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Константина Нуромского, священника Спасской Нуромской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1890
Сын: Суровцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Суровцова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Суровцова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Суровцов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Суровцова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Павлович
Работа или профессия
С 28.04.1900 ст.
Учительница местной церковно-приходской школы.
Смерть
Неизвестно