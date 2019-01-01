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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина В. Щепкина доверенного от крестьян с. Троицкого Степуринской вол. Грязовецкого уезда о проложении новой дороги крестьянами д. Починка. 1876 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3066Троицкое-Комельское, с. каз.при р. Комеле.2327286254Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
586. Троицкое, село бывшее государственное, при речке Комеле, дворов 35, жителей 192, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
80Сел. ТроицкоеСтепуринскоебывшие государственные44104114
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Троицкое524182деревняРусские56114138252
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Троицкое (торг. зав.,шк. I ст.) 756деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.5656
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34248Троицкоедеревня59°00'с.ш.40°01'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624428501д Троицкоедеревня