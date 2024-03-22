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Белкова (Суровцова) Александра Павловна

Место рождения

Георгиевский, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

12.03.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1868 ст.

Отец: Суровцов Павел Петрович

Мать: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Шуйский район, Северный край
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: помощника Коллежского Асессора Флавиана Петухова дочь девица Анна Флавианова Петухова.
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Муж: Белков Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: надзиратель за учениками Вологодского духовного училища, студент Вологодской духовной Семинарии Иван Иванов Белков, 23 года. Невеста: дочь Протоиерея Грязовецкого Христорождественского Собора П... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1892 ст.

Дочь: Белкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белков Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: надзиратель за учениками Вологодского Духовного училища Белков Ивана Иванов и жена его Александра Павлова. Восприемники: жена священника Кирилловской Рощенской церкви Анна Павлова Кузминска... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.

Дочь: Белкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Белков Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: учитель Вологодского Духовного училища Иван Иванов Белков и законная, жена его Александра Павлова. Восприемники: жена Надворного Советника Антонина Васильева Ильинская и ученик Вологодской Г... Показать все
Смерть
Неизвестно
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