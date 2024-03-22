Белкова (Суровцова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
12.03.1868 ст.
Родители: приходской священник Павел Петров Суровцов и жена его Мария Васильева. Восприемник: помощника Коллежского Асессора Флавиана Петухова дочь девица Анна Флавианова Петухова.
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Муж: Белков Иван Иванович
Жених: надзиратель за учениками Вологодского духовного училища, студент Вологодской духовной Семинарии Иван Иванов Белков, 23 года. Невеста: дочь Протоиерея Грязовецкого Христорождественского Собора П... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1892 ст.
Дочь: Белкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белков Иван Иванович
Родители: надзиратель за учениками Вологодского Духовного училища Белков Ивана Иванов и жена его Александра Павлова. Восприемники: жена священника Кирилловской Рощенской церкви Анна Павлова Кузминска... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Дочь: Белкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Белков Иван Иванович
Родители: учитель Вологодского Духовного училища Иван Иванов Белков и законная, жена его Александра Павлова. Восприемники: жена Надворного Советника Антонина Васильева Ильинская и ученик Вологодской Г... Показать все
Смерть
Неизвестно