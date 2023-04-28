Белков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Жених: надзиратель за учениками Вологодского духовного училища, студент Вологодской духовной Семинарии Иван Иванов Белков, 23 года. Невеста: дочь Протоиерея Грязовецкого Христорождественского Собора П... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1892 ст.
Дочь: Белкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Белкова Александра Павловна
Родители: надзиратель за учениками Вологодского Духовного училища Белков Ивана Иванов и жена его Александра Павлова. Восприемники: жена священника Кирилловской Рощенской церкви Анна Павлова Кузминска... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Дочь: Белкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Белкова Александра Павловна
Родители: учитель Вологодского Духовного училища Иван Иванов Белков и законная, жена его Александра Павлова. Восприемники: жена Надворного Советника Антонина Васильева Ильинская и ученик Вологодской Г... Показать все
Осуждение
01.12.1937
Белков Иван Иванович, 1867 г., г.Вологда, беспартийный, священник. Осужден тройкой УНКВД Вологодской области к высшей мере наказания.
Смерть
1937
Реабилитация осужденного
16.06.1989
Реабилитирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.06.1989.