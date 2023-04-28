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Белков Иван Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Жена: Белкова Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: надзиратель за учениками Вологодского духовного училища, студент Вологодской духовной Семинарии Иван Иванов Белков, 23 года. Невеста: дочь Протоиерея Грязовецкого Христорождественского Собора П... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1892 ст.

Дочь: Белкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Белкова Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: надзиратель за учениками Вологодского Духовного училища Белков Ивана Иванов и жена его Александра Павлова. Восприемники: жена священника Кирилловской Рощенской церкви Анна Павлова Кузминска... Показать все
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.

Дочь: Белкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Белкова Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: учитель Вологодского Духовного училища Иван Иванов Белков и законная, жена его Александра Павлова. Восприемники: жена Надворного Советника Антонина Васильева Ильинская и ученик Вологодской Г... Показать все
Осуждение
01.12.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Белков Иван Иванович, 1867 г., г.Вологда, беспартийный, священник. Осужден тройкой УНКВД Вологодской области к высшей мере наказания.
Смерть
1937
Реабилитация осужденного
16.06.1989
Реабилитирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.06.1989.
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