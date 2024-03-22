Белкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкова Анна Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892 ст.

Отец: Белков Иван Иванович

Мать: Белкова Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: надзиратель за учениками Вологодского Духовного училища Белков Ивана Иванов и жена его Александра Павлова. Восприемники: жена священника Кирилловской Рощенской церкви Анна Павлова Кузминска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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