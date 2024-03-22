Белкова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1892 ст.
Отец: Белков Иван Иванович
Родители: надзиратель за учениками Вологодского Духовного училища Белков Ивана Иванов и жена его Александра Павлова. Восприемники: жена священника Кирилловской Рощенской церкви Анна Павлова Кузминска... Показать все
Смерть
Неизвестно