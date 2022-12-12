Кузминская (Суровцова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузминская (Суровцова) Анна Павловна

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Место рождения

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Суровцов Павел Петрович

Мать: Суровцова Мария Васильевна

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кузминский Павел Владимирович

Отец ребёнка: Кузминский Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1888

Муж: Кузминский Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.

Дочь: Кузминская Нина Владимировна

Отец ребёнка: Кузминский Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: протоиерей Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: Христорождественского Грязовецкого собора протоиерейская дочь девица Александра Павлова Суровцова и вольноопредел... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Дочь: Кузминская Вера Владимировна

Отец ребёнка: Кузминский Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: означенной Кирилло-Рощенской церкви священник Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: протоиерейская жена Мария Васильева Суровцова и учитель Санкт-Петербургской Ла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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