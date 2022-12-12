Кузминская (Суровцова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кузминский Павел Владимирович
Отец ребёнка: Кузминский Владимир Иванович
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.
Дочь: Кузминская Нина Владимировна
Отец ребёнка: Кузминский Владимир Иванович
Родители: протоиерей Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: Христорождественского Грязовецкого собора протоиерейская дочь девица Александра Павлова Суровцова и вольноопредел... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.
Дочь: Кузминская Вера Владимировна
Отец ребёнка: Кузминский Владимир Иванович
Родители: означенной Кирилло-Рощенской церкви священник Владимир Иванов Кузминский и жена его Анна Павлова. Восприемники: протоиерейская жена Мария Васильева Суровцова и учитель Санкт-Петербургской Ла... Показать все
Смерть
Неизвестно