Набатов Родион Федорович
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
350-2-1636-669об
Бракосочетание
1716
Рождение ребёнка
1717
Сын: Набатов Варфоломей Родионович
Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна
350-2-1636-669об Глав. Библ. Сер. Три. Лав. 1906-13-593-378л
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Набатова Настасья Родионовна
Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1727
Приказчик у Осокиных
Путешествие
?.02.1728
Поездка в Тобольск для получения указа о получении места под завод, вместо предыдущих компанейщиков Рязанцева, Лекина, Кабмина и Федорова
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Набатова Федора Родионовна
Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна
350-2-1636-669об
Путешествие
До ?.08.1734
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поездка по делам
Путешествие
21.09.1734 ст.
Подача Татищеву реестра по Иргинскому заводу в Екатеринбурге
Путешествие
?.07.1735
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Экспедиция на гору Благодать, тогда ещё безымянную, для осмотра места под завод на реке прокопьевск ая Салда, у слияния с Нивой и встреча с Татищевым
Подвиг
?.09.1735
Письмо на имя императрицы "За всех староверцев" Подавал с тремя демидовском приказчиком и купцом Осеневым
Бракосочетание
До ?.07.1736
Путешествие
С ?.08.1736 по ?.12.1736
Для организации побега старца Ефимия. Сразу после его освобождения уехал в Колывань
Подвиг
19.12.1736 ст.
Освобождение старца Ефимия
Путешествие
С ?.12.1736 по 1737
Находился на демидовском заводе как приказчик до ареста
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Набатова Евдокия Осиповна
350-2-1636-669об
Арест
С 1737
Арестован на Колывано-воскресенском заводе. Переведён в Екатеринбург.
Упоминание
1740
Некоторыми исследователями полагается, что поссорился с Осокиными. Другие считают, что Демидов и Осокин действовали заодно в вопросах о раскольникам и поддерживали Набатов каждый как мог
Работа или профессия
С 1741
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Приказчик на Невьянском заводе
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Набатова Авдотья Родионовна
Мать ребёнка: Набатова Евдокия Осиповна
350-2-1636-669об
Подвиг
1745
Подача каталога раскольничьих книг В. Н. Татищеву с просьбой вернуть книги. Подавал с Семёном Барминым
Арест
1750
Новый арест, перевод сначала в троице Сергиеву, потом в Москву
Смерть
1757
Москва, город федерального значения Москва
ЦГАДА, 350-2-1636-669об В1750 году взят в Троице-Сергиеву лавру, а потом содержался при Правительствующем сенате в Москве в раскольнической канторе где и умер в 1757 году