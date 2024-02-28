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Набатов Родион Федорович

Место рождения

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд

Дата рождения

1701

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Набатов Федор Иванович

Мать: Набатова Настасья Игнатьевна

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Бракосочетание
1716

Жена: Набатова Меланья Яковлевна

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
1717

Сын: Набатов Варфоломей Родионович

Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об Глав. Библ. Сер. Три. Лав. 1906-13-593-378л
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Набатов Козма Родионович

Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Набатова Настасья Родионовна

Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1727
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Приказчик у Осокиных
Путешествие
?.02.1728
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Поездка в Тобольск для получения указа о получении места под завод, вместо предыдущих компанейщиков Рязанцева, Лекина, Кабмина и Федорова
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Набатова Федора Родионовна

Мать ребёнка: Набатова Меланья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Путешествие
До ?.08.1734
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поездка по делам
Путешествие
21.09.1734 ст.
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Подача Татищеву реестра по Иргинскому заводу в Екатеринбурге
Путешествие
?.07.1735
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Экспедиция на гору Благодать, тогда ещё безымянную, для осмотра места под завод на реке прокопьевск ая Салда, у слияния с Нивой и встреча с Татищевым
Подвиг
?.09.1735
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Письмо на имя императрицы "За всех староверцев" Подавал с тремя демидовском приказчиком и купцом Осеневым
Бракосочетание
До ?.07.1736

Жена: Набатова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Путешествие
С ?.08.1736 по ?.12.1736
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Для организации побега старца Ефимия. Сразу после его освобождения уехал в Колывань
Подвиг
19.12.1736 ст.
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Освобождение старца Ефимия
Путешествие
С ?.12.1736 по 1737
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Находился на демидовском заводе как приказчик до ареста
Рождение ребёнка
1737

Сын: Набатов Тит Родионович

Мать ребёнка: Набатова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Арест
С 1737
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Арестован на Колывано-воскресенском заводе. Переведён в Екатеринбург.
Упоминание
1740
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Некоторыми исследователями полагается, что поссорился с Осокиными. Другие считают, что Демидов и Осокин действовали заодно в вопросах о раскольникам и поддерживали Набатов каждый как мог
Работа или профессия
С 1741
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Приказчик на Невьянском заводе
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Набатова Авдотья Родионовна

Мать ребёнка: Набатова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Подвиг
1745
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Подача каталога раскольничьих книг В. Н. Татищеву с просьбой вернуть книги. Подавал с Семёном Барминым
Арест
1750
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Новый арест, перевод сначала в троице Сергиеву, потом в Москву
Смерть
1757
Москва, город федерального значения Москва
ЦГАДА, 350-2-1636-669об В1750 году взят в Троице-Сергиеву лавру, а потом содержался при Правительствующем сенате в Москве в раскольнической канторе где и умер в 1757 году
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