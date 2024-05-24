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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3163Иргинский (Шуртан, Осокино), зав.при рч. Иргиной.373163714681696Церковь единоверческая 1. Волостное правление. Заводов: свечновосковых 2, кожевенных 7, кирпичных 2, лесопильный 1. Фабрик: кричная 1, доменная 1. Дуботолчей 2. Базары. К Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1020. Нижне-Иргинский (Шуртан, Осокина) завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Иргиной, дворов 637, жителей 3499, волостное правление (уездный город в 37 в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нижно-Иргинский завод 22521795528291973230042739
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Нижне-Иргинский (Иргинск, Осокин, Шуртан), на р.р. Иргине и Шуртане, 1 един. церк., 2 старообр. молитвен. дома, минист. 2-х клас. уч., вол. правл., зем. станц., ф Показать все Нижне-Иргинское общество69018391932Бывшие мастеровыеЕдиноверцы и старообрядцы Русские37—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89449Нижнеиргинскоесело56°52'с.ш.57°26'в.д.O-40-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65713000396с Нижнеиргинскоесело