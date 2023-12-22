Набатов Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: не указана
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно