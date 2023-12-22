Набатов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатов Федор

Место рождения

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Набатов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1702

Сын: Набатов Родион Федорович

Мать ребёнка: не указана

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Набатов Козма Федорович

Мать ребёнка: не указана

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно
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