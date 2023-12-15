Набатова Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.07.1736
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Набатова Авдотья Родионовна
Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович
350-2-1636-669об
Место жительства
1747
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1755
Москва, город федерального значения Москва
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно