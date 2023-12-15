Набатова Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатова Евдокия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.07.1736

Муж: Набатов Родион Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Набатов Тит Родионович

Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Набатова Авдотья Родионовна

Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
1747
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1755
Москва, город федерального значения Москва
350-2-1636-669об
Смерть
Неизвестно

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