Тобольск
город Тобольск, Тюменская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1ТОБОЛЬСК. Губернский. (с предместием Подчуваши).На правом берегу р. Иртыша, против впадения в него р. Тобола.295922862069117868266Церквей: православных 19 (в том числе 2 собора, при архиерейском доме 2, в архиерейской роще 1, кладбищенская 1, тюремных 2), католических 1, протестантских 1. Православн Показать всеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12466Тобольскгород обл.подч.58°12'68°16'O-42-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
71710000001г Тобольскгород