- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2159Невьянский (Старый), зав.при р. Нейве.96станов. кварт.232666597451Церквей православных 4. Волостное правление. Приходское училище. Заводы железоделательные. Ярморок 2. Базары еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
510. Невьянский (Старый) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 2.471, жителей 12.355, волостное правление (уездный город в 96 верстах), 4 цер Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Невьянский завод1171892122475961671212673[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Невьянский, на р. Нейве (по старинн. Невья). Завод чугуноплавильный и железоделательный, принадлежит с заводами Невьянского округа Выньговским и Петрокаменским неск Показать все Невьянское общество277885498646Бывшие помещичьи и государственныеПравославныеРусские86—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10501Невьянскгород57°30'с.ш.60°13'в.д.O-41-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65714000001г Невьянскгород