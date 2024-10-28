город Невьянск, Невьянский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Невьянск

Невьянский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2159Невьянский (Старый), зав.при р. Нейве.96станов. кварт.232666597451Церквей православных 4. Волостное правление. Приходское училище. Заводы железоделательные. Ярморок 2. Базары еженедельно.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Невьянская волость
510. Невьянский (Старый) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 2.471, жителей 12.355, волостное правление (уездный город в 96 верстах), 4 цер Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Невьянская волость
село Невьянский завод1171892122475961671212673[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Невьянская волость
1) з. Невьянский, на р. Нейве (по старинн. Невья). Завод чугуноплавильный и железоделательный, принадлежит с заводами Невьянского округа Выньговским и Петрокаменским неск Показать все Невьянское общество277885498646Бывшие помещичьи и государственныеПравославныеРусские86

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
10501Невьянскгород57°30'с.ш.60°13'в.д.O-41-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Невьянский
65714000001г Невьянскгород

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