Набатова Меланья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатова Меланья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1697

Дата смерти

Около 1735

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1716

Муж: Набатов Родион Федорович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
Рождение ребёнка
1717

Сын: Набатов Варфоломей Родионович

Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об Глав. Библ. Сер. Три. Лав. 1906-13-593-378л
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Набатов Козма Родионович

Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Набатова Настасья Родионовна

Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович

Копосово, Козинская волость, Балахнинский уезд
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Набатова Федора Родионовна

Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Около 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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