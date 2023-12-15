Набатова Меланья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1697
Дата смертиОколо 1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1716
Рождение ребёнка
1717
Сын: Набатов Варфоломей Родионович
Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович
350-2-1636-669об Глав. Библ. Сер. Три. Лав. 1906-13-593-378л
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Набатова Настасья Родионовна
Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович
350-2-1636-669об
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Набатова Федора Родионовна
Отец ребёнка: Набатов Родион Федорович
350-2-1636-669об
Место жительства
С 1728
Смерть
Около 1735